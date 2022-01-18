Стоит ли ожидать вывода военного контингента ФРГ из Мали

Ситуация в Мали в последнее время не сходит с первых полос крупнейших мировых СМИ. Это, преимущественно, обусловлено высокой террористической угрозой в большей части страны, а также затягивающимся переходным периодом: временный президент страны Ассими Гоита вместе со своим правительством решил перенести президентские и парламентские выборы на срок от шести месяцев до пяти лет. Такой шаг вызвал шквал критики со стороны международного сообщества: наибольшую обеспокоенность выразили государства-члены Европейского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Последние не ограничились официальными заявлениями и ввели санкции в отношении Бамако, из-за чего сотни тысяч малийцев вышли на улицы с протестами.

Поворот Бамако к Москве и тревога Брюсселя

Еще одним триггером для Европейского союза стало стремительное улучшение отношений между Мали и Российской Федерацией, в особенности, в области военного и военно-технического сотрудничества. Брюссель осудил контакты Бамако с российской частной военной компанией «ЧВК Вагнера». Западные средства массовой информации активно распространяют информацию, что сотрудники ЧВК уже занимаются подготовкой личного состава малийских вооруженных сил, охраной объектов критической инфраструктуры и планированием антитеррористических мероприятий.

There are increasing reports of Russian soldiers being deployed in #Mali ????????, believed to be fighters from the Wagner group.



According to these exclusive photos, 200 of them are currently in #Segou, 200 kilometres north-east of #Bamako.@carysgarland reports ⤵️ pic.twitter.com/pnzdjk4PHD — FRANCE 24 English (@France24_en) January 11, 2022

Предпосылкой для установления таких контактов стало решение Франции о выводе значительной части национального вооруженного контингента с территории Мали, задействованного в операции «Бархан», и, в целом, трансформация французского военного присутствия в Сахеле. Столь резкое решение Парижа было сюрпризом и для Германии, которая с 2013 года направляет военнослужащих в состав миссии ЕС по подготовке вооруженных сил Мали (EUTM Mali) и Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA). В настоящее время, на территории африканской страны дислоцированы около 1350 немецких военных. Вышеперечисленная цепочка событий зародила в головах немецких политиков мысль о целесообразности нахождения бундесвера в Мали.

Раскол в бундестаге

Прежде чем рассказать о расколе в немецком парламенте стоит отметить, что именно бундестаг дает зеленый свет на участие бундесвера в операциях за рубежом. Мандаты миссий в Мали заканчиваются в мае этого года. Однако уже сейчас в политических кругах Германии нет единой позиции касательно вопроса «уйти или остаться». В частности, уполномоченная парламента ФРГ по вопросам обороны Ева Хегль (СДПГ) негативно относится к перспективам использования ВС в указанных миссиях. По ее словам, необходимо скрупулезно проанализировать деятельность бундесвера в этой африканской стране на предмет возможного завершения. Вместе с тем, Берлину следует прийти к согласию со странами-партнерами по вопросу, какие реалистичные цели преследуются в Мали.

В свою очередь, заместитель председателя комитета бундестага по обороне Хеннинг Отте (ХДС) заявил, что даже частичный вывод не является решением.

«Подобные действия могут привести к схожему развитию ситуации, как в Афганистане», – отметил Отте.

Наряду с этим, политик придерживается мнения, что антитеррористическая деятельность в регионе не должна вестись только Францией, а стать европейской миссией. Отте не смог пройти и мимо давнего спора о выдачи разрешения на использование ударных беспилотных летательных аппаратов бундесвера в Мали, обратившись к новому коалиционному правительству с призывом наконец защитить военнослужащих.

Собственно, и председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) отметила стремительное ухудшение положения европейских дел в Мали. По ее мнению, необходимо задать конкретные вопросы членам федерального правительства: чего Германия добивается в Мали, что для этого нужно немецким вооруженным силам, что может произойти в стране после вывода международных войск, и кем заполнится оставшийся вакуум?

Глава фракционной группы по обороне, член оборонного комитета от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Рюдигер Лукассен прямо заявил, что военное присутствие ФРГ в Мали не лежит в плоскости немецких интересов, не имеет сформированной стратегии, а также не принесет никакой стабильности в Сахель.

«Развитие ситуации в Мали не изменит даже оснащение немецкого контингента тяжелым вооружением. Такие ошибки приведут к повторению афганской катастрофы», – добавил Лукассен.

Второй после Франции европейский игрок уйдет из Мали?

До принятия окончательного решения есть еще четыре месяца и многое может измениться. Какой выбор сделал бы бундестаг, если голосование за продление мандата состоялось на следующей неделе:

1) Полный вывод контингента с территории Мали

Популярная точка зрения, даже среди оппонентов по политическому полю.

С одной стороны, данное решение принесет дополнительные внутриполитические очки «светофорному» правительству, ведь деньги налогоплательщиков будут сохранены, не будет сообщений из далекой африканской страны о раненых и убитых немецких военных, на которые болезненно реагирует электорат.

С другой стороны, бегство из Мали нанесет серьезный урон внешнеполитической репутации Германии не только в Африке, но и в других частях света, принесет Берлину статус «ненадежного партнера», который не выполняет своих обязательств даже на уровне ЕС и ООН. Беспокойство у немцев вызывают и возможные теракты в Европе, которые могут осуществить боевики из Мали.

2) Продление мандата

Такое решение продемонстрирует готовность Германии взять на себя ведущую роль среди стран Евросоюза в Сахеле после сокращения влияния Франции. Позволит укрепить двусторонние отношения с другими государствами региона и открыть новые рынки сбыта для бизнеса. Однако для успешной деятельности в Мали Германии придется оснастить контингент хотя бы ударными беспилотниками, так как полагаться теперь придется только на себя.

Кроме того, придется смириться с возможностью одновременного нахождения с частными охранными компаниями в Мали, против которых так активно выступал МИД. Если теперь Шольц и компания хотят выйти на первый план, то, коалиции, как можно скорей, важно сформировать собственную концепцию и очертить военные цели, которые будут понятны гражданам страны. В Афганистане и в Мали немцы зависели от сильного партнера: США и Франции соответственно.

Даже внутри правящей коалиции нет единого мнения, сохранить ли военное присутствие в Мали или покинуть страну. Однако не исключено, что Германия решит пойти по пути Франции и трансформирует свое военное присутствие, направив в состав тактической группы «Такуба» дополнительные подразделения специального назначения.