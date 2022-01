Стоит ли ожидать вывода военного контингента ФРГ из Мали

Ситуация в Мали в последнее время не сходит с первых полос крупнейших мировых СМИ. Это, преимущественно, обусловлено высокой террористической угрозой в большей части страны, а также затягивающимся переходным периодом: временный президент страны Ассими Гоита вместе со своим правительством решил перенести президентские и парламентские выборы на срок от шести месяцев до пяти лет. Такой шаг вызвал шквал критики со стороны международного сообщества: наибольшую обеспокоенность выразили государства-члены Европейского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Последние не ограничились официальными заявлениями и ввели санкции в отношении Бамако, из-за чего сотни тысяч малийцев вышли на улицы с протестами.

Еще одним триггером для Европейского союза стало стремительное улучшение отношений между Мали и Российской Федерацией, в особенности, в области военного и военно-технического сотрудничества. Брюссель осудил контакты Бамако с российской частной военной компанией «ЧВК Вагнера». Западные средства массовой информации активно распространяют информацию, что сотрудники ЧВК уже занимаются подготовкой личного состава малийских вооруженных сил, охраной объектов критической инфраструктуры и планированием антитеррористических мероприятий.

There are increasing reports of Russian soldiers being deployed in #Mali ????????, believed to be fighters from the Wagner group.



According to these exclusive photos, 200 of them are currently in #Segou, 200 kilometres north-east of #Bamako.@carysgarland reports ⤵️ pic.twitter.com/pnzdjk4PHD