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Фонд национального благосостояния сократился в декабре на 320,9 млрд рублей

  /   Обновлено: 18 января 2022 10:59
Экономика
Фонд национального благосостояния сократился в декабре на 320,9 млрд рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 января. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 1 января 2022 года уменьшился на 320,98 млрд рублей, сообщило Министерство финансов России.

К новому году размер ФНБ составил 13,565 трлн рублей (11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год). На 1 декабря в фонде было 13,886 трлн рублей (12% ВВП). Если говорить о валютах, в которых хранятся средства в Банке России, то львиную долю составляет евро — 38,8 млрд. Кроме того, деньги Фонда национального благосостояния конвертированы в фунты стерлингов, японскую иену и китайский юань.

Объем ФНБ за ноябрь 2021 года сократился на 58,7 млрд рублей и на начало декабря составил 13,886 трлн рублей. Как уточнил Минфин, на отдельных счетах хранятся 405,7 тысячи килограммов золота и 251,2 млн рублей.

Банк России ранее поддержал инициативу министерства о повышении до 10% ВВП лимита накоплений в Фонде национального благосостояния. Минфин уже включил идею повышения порога инвестиций из ФНБ в проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 года и плановый период 2023-2024 годов.

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