Кроссовер Aurus Komendant сертифицировали в России

Москва, 18 января. Институт «НАМИ» сертифицировал еще не презентованный официально люксовый паркетник российского производства.

Aurus Komendant получил одобрение типа транспортного средства или ОТТС. Документ, имеющийся в базе Росстандарта, свидетельствует, что кроссовер основан на Единой модульной платформе. Габариты машины близки к Rolls-Royce Cullinan.

Техническое устройство премиального автомобиля близко к седану марки под названием Senat. Известно, что на машину устанавливают гибридный агрегат мощностью 598 л.с. и объемом 4,4 литра. Двигатель работает в паре с АКПП на 9 передач. Также автолюбители оценят электромотор на 38 л.с. и аккумулятор на 16 ампер-часов.

Кроссовер оборудуется пневматической подвеской. В салоне транспортного средства смогут разместиться пять человек. Автопроизводитель также может обеспечить Komendant броней. ОТТС предоставили на одну партию, включающую 150 авто. Пока что дата премьеры премиальной новинки остается нераскрытой.

Сейчас линейка моделей бренда Aurus может похвастаться седаном Senat S600, минивэном Arsenal, лимузином Senat L700, неназванным кабриолетом для 9 Мая, а также описанным выше кроссовером. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявлял, что Komendant может попасть на конвейер уже в этом году.