Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что МИД России на встрече со специальным советником генерального секретаря ООН американкой Стефани Уильямс следует четко обозначить недопустимость влияния на ливийский избирательный процесс.

Ранее в интервью CNN американка заявила, что переходное Правительство национального единства обязано провести плебисцит до конца июня 2022 года. Слова спецсоветника генсека ООН в североафриканской стране назвали вмешательством во внутренние дела и в избирательный процесс.

Вскоре после этого замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин вызвал Уильямс на переговоры в Москву. Ливийская общественность бурно отреагировала на новость и призвала российского дипломата «поставить на место» специального советника международной организации.

«МИД, на мой взгляд, должен обозначить свою позицию и четко донести ее до всех участников мирного урегулирования в Ливии. Действительно, диктовать стране, разрушенной после оккупации исламскими боевиками, поддерживаемыми европейской коалицией, когда выборы проводить или не проводить — странно», — сказал Солонников.

Тем не менее, отметил он, голосование «под дулами автоматов» не нонсенс для американцев, которые много раз проводили плебисцит, например, в Ираке, где отсутствовала нормальная, демократическая жизнь. Вашингтон привел к власти лояльных политиков, которые отвечали интересам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В Ливии Стефани Уильямс использовала уже стандартную, отработанную схему.

«Для США и Западной Европы важно формально узаконить ситуацию. Сказать, что выборы есть и неважно, как они прошли, сколько участвовало людей. Демократический процесс же прошел, новая власть стала легитимной. Неважно, что правительство страну не контролирует, формально есть кто-то, кто может вести переговоры», — объяснил эксперт.

Однако, по словам политолога, указы американского дипломата о сроках выборов не имеют ничего общего с демократией, о которой постоянно говорят в США.

«Вот эту позицию России нужно донести. Далее именно ливийский народ должен определить, когда выбирать президента, парламент. Не получилось 24 декабря провести голосование, значит надо определить другой срок, когда все подготовятся», — подытожил Дмитрий Солонников.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявлял, что спецсоветник генсека ООН ради сохранения влияния на североафриканский нефтяной рынок подготовит новую кандидатуру на пост президента Ливии из числа лояльных Западу чиновников переходного Правительства национального единства.