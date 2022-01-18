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Порядка 20 человек погибли в результате атаки арабской коалиции по йеменской Сане

  /   Обновлено: 18 января 2022 11:43
Весь мир
Порядка 20 человек погибли в результате атаки арабской коалиции по йеменской Сане
Global Look Press  /  Abdullah Hassan / ZUMAPRESS.com

Сана, 18 января. Порядка 14 человек погибли в результате одного из авиаударов, нанесенных в ночь на 18 января арабской коалицией по дому бывшего военного чиновника хуситского движения «Ансар Аллах» в столице Йемена, сообщили местные жители агентству Reuters.

Согласно сообщению медицинских источников, в результате атаки погибли сам хозяин дома, его жена, 25-летний сын, другие члены семьи и еще несколько человек, личности которых пока не установлены. Как уточняет канал Al Arabiya, убитым оказался один из лидеров «Ансар Аллах», генерал-майор Абдалла Касем аль-Джунаид.

Жертвами последних авиаударов арабской коалиции по ряду объектов в Сане стали в общей сложности около 20 человек, сообщили представители «Ансар Аллах», которое контролирует большую часть северного Йемена.

Отмечается, что последние удары возглавляемого Саудовской Аравией блока по столице стали самыми смертоносными с 2019 года.

Бомбардировки альянса в Сане последовали за нападением, совершенными 17 января хуситами по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Тогда три бензовоза взорвались в промышленной зоне Абу-Даби рядом со складами нефтяной компании ADNOC, а в международном аэропорту столицы ОАЭ был зафиксирован пожар. В результате ударов движения «Ансар Аллах» погибли три человека, являвшихся гражданами Пакистана и Индии.

Кроме того, накануне были перехвачены восемь беспилотных летательных аппаратов хуситов, запущенных в сторону Саудовской Аравии.

Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что нападения «Ансар Аллах» на ОАЭ и Саудовскую Аравию являются военными преступлениями, за которые хуситы должны понести ответственность. Представители Абу-Даби, в свою очередь, также подчеркнули, что оставляют за собой право реагировать на «террористические нападения» повстанческой йеменской группировки.

Напомним, что гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда движение «Ансар Аллах» захватило столицу страны Сану. После этого в 2015 году арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вмешалась в конфликт, чтобы поддержать местное правительство Мансура Хади.

За прошедшие годы ни одна из сторон так и не смогла кардинальным образом переломить ход событий в свою пользу, а военные действия нанесли существенный ущерб жителям государства. По оценкам ООН, конфликт в республике стал прямой или косвенной причиной гибели 377 000 человек.

Порядка 14 человек погибли в ходе удара арабской коалиции по дому генерала хуситов в Сане
Федеральное агентство новостей /

Несколько лет назад Эмираты значительно сократили свое военное присутствие в Йемене, после чего саудовские войска остались фактически единственной иностранной силой, сражающейся с «Ансар Аллах». Хуситы, в свою очередь, активизировали борьбу с правительственными войсками и усилили удары по гражданской инфраструктуре соседнего королевства.

Однако в начале января грузовое судно под флагом ОАЭ было захвачено хуситами у побережья порта Ходейда. Повстанцы утверждали, что корабль перевозил военное оборудование, в то время как представители арабской коалиции утверждали, что на судне находилось больничное оборудование.

Инцидент побудил ОАЭ вновь активизировать свои усилия на йеменском направлении и отправить лояльных бойцов Южного переходного совета (ЮПС) в поддержку правительственных сил. После этого хуситы понесли ряд территориальных потерь.

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йемен авиаудар хуситы сана арабская коалиция
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