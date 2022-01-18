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Фонд развития промышленности выдал за 2021 год более 50 млрд рублей льготных кредитов

Экономика
Фонд развития промышленности выдал за 2021 год более 50 млрд рублей льготных кредитов
pixabay.com

Москва, 18 января. Объем выданных Фондом развития промышленности (ФРП) по итогам 2021 года льготных кредитов российским предприятиям составил 51,8 млрд рублей, сообщил Минпромторг РФ.

Ведомство подчеркнуло, что за прошлый год бизнес получил 229 льготных займов. Максимальное число выданных кредитов пришлось на программу «Проекты развития» — 70 займов на 11,5 млрд рублей. Второй по популярности стала программа «Производительность труда» — 44 займа на 6,3 млрд рублей, третьей — «Комплектующие изделия» с результатом в 29 займов на 4,9 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году ФРП предоставил 14 займов на 17,9 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты». Фонд, в частности, профинансировал строительство завода по производству перекиси водорода, возведение крупной ткацкой фабрики и создание производства современных автокомпонентов для машин Lada и Hyundai.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что первая заявка на инвестиционный контракт по электромобилям ожидается до конца января. Как уточнил чиновник, это будет проект крупноузловой сборки с последующим углублением локализации.

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кредиты минпромторг рф бизнес фонд развития промышленности
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