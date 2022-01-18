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Посольство ОАЭ в Ливии возобновило работу

Весь мир
Посольство ОАЭ в Ливии возобновило работу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 18 января. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба объявил об открытии посольства ОАЭ в Триполи.

Глава кабмина, срок полномочий которого истек еще 24 декабря, принял 17 января нового представителя Эмиратов в североафриканском государстве Мухаммада аш-Шамси. В ходе переговоров стороны обсудили также вопрос о возможности предоставления электронных виз для граждан Ливии, желающих посетить ОАЭ, и возобновление работы совместной высшей комиссии.

 

 

Стоит отметить, что посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Ливии закрылось в 2014 году. Тогда же все дипломаты аравийского государства покинули Триполи.

В свою очередь, председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи подчеркнул важность совместных отношений с ОАЭ. Это произошло в ходе его встречи с новым послом, который вручил ему свои верительные грамоты.

Кроме того, Аш-Шамси встретился с министром иностранных дел ПНЕ Наджлой Мангуш. Во время торжественной церемонии приема посол подтвердил, что его страна поддерживает усилия Правительства национального единства по достижению стабильности во всех регионах Ливии, и выразил намерение своей страны укреплять и развивать совместное сотрудничество в интересах двух братских народов. Примечательно, что в прошлую среду Аш-Шамси встретился в Тунисе со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, чтобы обсудить последние события в регионе.

Одновременно с открытием посольства в столице Триполи перед штаб-квартирой Миссии Организации Объединенных Наций прошли массовые демонстрации. Протестующие призывали к прекращению иностранного вмешательства во внутренние дела государства.

Об истечении срока полномочий Правительства национального единства 24 декабря официально объявил накануне спикер парламента Агила Салех. Ожидается, что дальнейшая судьба кабмина решится на предстоящих заседаниях Палаты представителей.

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