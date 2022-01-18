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Актер Александр Ильин признался, что его первый брак распался из-за измен

Шоу-бизнес
Актер Александр Ильин признался, что его первый брак распался из-за измен
Кадр из сериала «Год культуры»

Москва, 18 января. Звезда советского кино Александр Ильин рассказал о первом браке с актрисой Светланой Ильиной. По словам артиста, он не сразу догадался о неверности со стороны супруги.

Александр Ильин уже несколько лет счастлив в браке со второй супругой Татьяной Максаковой. По словам артиста, его первая попытка построить семью обернулась неудачей. Избранницей Ильина была студентка Светлана — они познакомились во время учебы и сразу влюбились друг в друга. Артист признался в студии программы «Судьба человека», что в какой-то момент жена начала изменять ему.

«Я не сразу обо всем догадался. Ходил долгое время лопухом. А кругом все на меня смотрели подозрительно. Какие-то шепоточки были. Я своим женам не изменяю. А вот она изменяла мне с актером в театре, с которым мы вместе служили», — поделился актер.

Ильин предположил, что его брак распался, потому что жена встретила мужчину, «более нормального», чем он. В тот период пара уже воспитывала сына Илью, но артист нашел в себе силы отпустить супругу и даже поблагодарил ее любовника за то, что тот освободил его, передает «Вечерняя Москва».

Музыкант Григорий Лепс также встретил Новый год холостяком после неожиданного развода. Поклонников обеспокоило грустное фото одинокого артиста в праздники.

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