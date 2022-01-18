Актриса Елена Проклова после инсульта воссоединилась с бывшим мужем

Москва, 18 января. Знаменитая актриса Елена Проклова воссоединилась с третьим мужем Андреем Тришиным спустя семь лет после развода с ним. Подробности они раскрыли в эфире программы Первого канала «Пусть говорят».

Артистка в начале года почувствовала себя плохо и попала в больницу с инсультом. Звезда продолжает восстанавливать свое здоровье. Ей в этом помогает бывший супруг, который еще до госпитализации просил артистку поберечь себя и обратиться за помощью к медикам.

Проклова вышла на связь со студией из больницы. Она, говоря о Тришине, отметила, что все это время он оставался для нее самым близким человеком.

«Мы венчанные, нас никто не развенчивал — для меня он муж. Я сама с интересом читала все эти истории про нового поклонника. Но в моей жизни ничего подобного нет. Меня совершенно не тянет к новым отношениям. Старые бы сохранить: вот в чем ценность!» — добавила 68-летняя знаменитость.

Елена Проклова была на гастролях, когда почувствовала себя плохо. Она выйдет на сцену еще не скоро. Ожидается, что в марте артистка сможет порадовать своих поклонников.