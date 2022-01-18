Депутат ФРГ Хунко призвал Бербок реанимировать «нормадский формат» на встрече с Лавровым

Берлин, 18 января. Восстановление работы «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе будет главным достижением на переговорах главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. С таким заявлением выступил депутат бундестага Андрей Хунко.

Член комитета по международным делам немецкого парламента в интервью РИА Новости поделился своими соображениями о том, что должно быть главной целью лидера «Зеленых» на встрече с главой российской дипломатии. По наблюдениям законодателя, «нормандский формат» не помогает принудить Украину к исполнению Минских соглашений и фактически не функционирует. Его реанимация стала бы главным достижением в совместной работе Бербок и Лаврова, уверен Хунко.

«Если бы это удалось (по итогам переговоров Бербок и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Москве), и "нормандский формат" снова бы заработал при условии серьезного обсуждения реализации минских договоренностей, включая "формулу Штайнмайера", это был бы большой успех», — объяснил депутат бундестага.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Украину и заявила о намерении нанести визит на «линию соприкосновения» в Донбассе. По информации НСН, встреча Лаврова и Бербок пройдет 18 января в Москве.