Крещение 2022: история и традиции, гадания, зачем окунаются в прорубь, адреса купален

Крещение Господне — праздник, отмечаемый всеми христианскими конфессиями. Русская православная церковь празднует Крещение 19 января — вместе с Богоявлением, одним из важнейших праздников в христианстве. В 2022 году Крещение приходится на среду.

Праздник посвящен евангельскому событию — крещению Иисуса Христа пророком Иоанном в водах реки Иордан. В христианстве Иоанн Креститель считается предшественником (Предтечей) Мессии — Спасителя. Мессией христиане признают Сына Божьего Иисуса Христа.

Канун праздника — Крещенский сочельник — завершает период Святок (время между Рождеством и Крещением). На Руси зимние Святки были временем веселья, развлечений, различных забав. Согласно народным представлениям, считалось, что Святки — это время, когда младенец-Христос еще «не крещен», и этим пользуются потусторонние силы, которые свободно гуляют по земле. Нечисть старались умиротворить всеобщим весельем, угощением и другими забавами. Кроме того, к нечистой силе в это время было принято обращаться за советом — отсюда традиции святочных гаданий. Ученые считают, что рождественские и святочные зимние обряды связаны с гораздо более древними славянскими верованиями.

Федеральное агентство новостей /

Крещенский вечер (канун Крещения) — считался последним зимним днем (до наступления Масленицы), когда разрешалось гадать. При этом следует помнить, что церковь вообще не одобряет эту традицию, считая ее языческой и противоречащей православию. Гадания на Крещение не отличаются от традиционных славянских гаданий, о которых ФАН неоднократно писал ранее.

Кроме того, из народных традиций было омовение крещенской водой утром 19 января, а также использование святой воды, перенесенной из церкви, в качестве лечебного снадобья.

Крещенские купания

Традиция крещенских купаний в открытых водоемах — это тоже народная традиция, причем довольно поздняя. Церковными канонами купание в проруби не предусмотрено, хотя обряд водосвятия (освящения воды) совершается на крупных водоемах публично, при большом стечении народа.

Крещенские купания, согласно народным преставлениям, помогают «смыть грехи» и запастись здоровьем на весь следующий год.

Ранее ФАН писал, кому не стоит окунаться в ледяную купель. Если кратко: это люди с хроническими заболеваниями и просто те, кто не очень хорошо себя чувствует. В больших городах, как правило, организуют специальные купели для крещенских окунаний. Так, в Санкт-Петербурге в 2022 году их около 20. Во время массовых погружений там будут дежурить сотрудники МЧС.

Адреса петербургских крещенских купален представлены в инфографике ФАН, а также на сайте главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Информация, что для посещение официальных купален, рядом с которыми планируется развернуть теплые раздевалки и пункты обогрева, будет только по предъявлении QR-кода, не подтвердилась. Тем не менее антиковидные ограничения там будут действовать.

Федеральное агентство новостей /

Когда можно купаться в проруби

Если речь не идет о моржевании как образе жизни (у этой категории любителей зимних купаний есть свои оборудованные проруби), а именно о крещенских погружениях — для этого есть определенное время. Самые нетерпеливые окунаются уже в полночь, как только наступает 19 января, когда все воды, согласно христианским представлениям, становятся святыми. Пик крещенских купаний приходится на день 19 января, после обряда водосвятия, который проводится в полдень у главной городской купели-иордани. Совершать погружения принято примерно до полудня 20 января.

Что касается христианского преставления, что на Крещение все земные воды становят святыми, то считается, что они остаются таковыми до 27 января (именно до этого времени в храмах можно набрать святую воду). То есть формально совершить крещенское погружение можно до этого времени. Но еще раз повторим: делать это следует только в специально отведенных местах и лучше в присутствии спасателей. Кстати, на сайте МЧС можно подробнее ознакомиться с правилами окунания в холодную воду.

Как предупреждают синоптики, погода на Крещение в Петербурге ожидается неустойчивая. Хотя ранее было обещано потепление — 18 января в городе сохраняются вполне чувствительные морозы, так что крещенская ночь, скорее всего, будет холодной.