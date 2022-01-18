Проживут не более четверти часа: Кедми предостерег Запад от атаки на Калининград

Ни один флот мира не рискнет атаковать Калининград, потому что будет уничтожен в течение четверти часа. Об этом заявил израильский государственный деятель, дипломат, экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

Переговоры о гарантиях безопасности между Россией и Западом прошли в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 января в американской газете The Week вышла статья по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе. В ней говорится, что переговоры не принесли ожидаемого результата, а сам Вашингтон попал в напряженную ситуацию из-за собственного «блефа» и попыток стать лидером «мировой полиции».

Эксперт Яков Кедми считает, что все угрозы со стороны Запада, которые в последнее время сыплются в адрес России, являются блефом. Кроме того, он развеял мнение о том, что страны Запада смогут атаковать Калининград. По его мнению, если это произойдет, то любой флот мира не проживет и четверти часа.

«Они отлично знают, что никогда и никто из них не попытается что-то сделать против Калининграда. Но им нужно создать впечатление и психологическое давление на свои власти — на тех, кто колеблется, кто трезво думает, что нужно сейчас решать проблему с Россией. Ни в одном флоте НАТО, даже американском, никто даже в страшном сне не думает послать хоть одну резиновую лодку к берегам Калининграда. Они отлично знают, что их ждет — у любого флота, который попытается что-то сделать против Калининграда, срок жизни — не более четверти часа. И они это знают, но сделать ничего не могут», — заявил эксперт.

Специалист заверил, что Калининград надежно защищен, а Российская Федерация полностью контролирует Балтийское море.

«Балтийское море еще хуже, чем Черное, потому что оно еще мелководнее, оно проблематично для движения. Никто не собирается со стороны стран Балтии что-то делать. Потому что российские системы, которые стоят и в Калининграде, и в городе, который я знаю как Ленинград, полностью контролируют Балтийское море до выхода через пролив между Швецией и Данией. Речь идет сегодня о том, что нагнетание истерии, игра мышцами, искусственные угрозы — они для их внутреннего пользования», — резюмировал Яков Кедми.

Европейская структура безопасности требует пересмотра с учетом всех участвующих в переговорах стран. Об этом ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.