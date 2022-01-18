Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов заболел коронавирусом

Москва, 18 января. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заразился коронавирусом. Об этом стало известно перед его встречей с командой.

Подробности о состоянии здоровья Жамнова неизвестны. Тренер пропустил встречу со сборной России из-за болезни. Команда заселилась в отель без наставника, уже завтра спортсмены отправятся в Новогорск, передает «Спорт-Экспресс».

Жамнов заболел в преддверии Олимпийских Игр в Пекине. Однако двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что сборная по хоккею достойно представит страну на соревнованиях.