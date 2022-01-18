Политолог Этцольд: Швеция и Финляндия не хотят провоцировать Россию вступлением в НАТО

Берлин, 18 января. Швеция и Финляндия не хотят вступать в НАТО, чтобы не провоцировать Россию. Об этом заявил немецкий политолог Тобиас Этцольд.

Как отметил эксперт в интервью изданию Deutschlandfunk, в это же время Финляндия и Швеция активно участвуют в военных учениях НАТО, но им приходится аккуратно действовать в отношении России.

«Между двумя северными странами и Россией установились совершенно особые отношения. Это связано как с геополитикой, так и с географическим положением», — говорит Этцольд.

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В Финляндии число сторонников вступления в НАТО в стране невелико — от 24 до 26%. В целом долгая традиция нейтралитета крепко укоренилась в головах многих шведов и финнов, рассказал политолог. В результате ультиматум России о нерасширении НАТО поставил Финляндию и Швецию в неудобное положение, так как страны не хотят противостоять Москве, заключил он.

Ранее в Кремле заявили, что Соединенные Штаты во время объединения ФРГ и ГДР в 1990 году обещали, что не будут распространять силы НАТО на восток. Однако эти гарантии не были оформлены юридически. Сегодня Североатлантический альянс является орудием конфронтации, а не стабильности, считает Москва.