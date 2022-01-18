Глава СВР Нарышкин: Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной

Москва, 18 января. Российская Федерация максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Соответствующим заявлением он поделился в Москве на круглом столе по истории украинской стороны. По словам главы СВР, современная Россия сделала многое, чтобы Украина состоялась в качестве независимого государства.

«И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на материал американской газеты The New York Times об эвакуации сотрудников посольства в Киеве и Львове. МИД России подчеркнул, что дипмиссии продолжают функционировать в штатном режиме.