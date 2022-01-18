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Ученые Орхусского университета нашли связь между скукой и намеренным причинением вреда

Общество
Ученые Орхусского университета нашли связь между скукой и намеренным причинением вреда
pexels.com  /  cottonbro

Копенгаген, 18 января. Датские ученые их Орхусского университета установили связь между скукой и садистским поведением людей. Научная работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Специалисты проанализировали девять разных исследований, посвященных изучению садистских наклонностей. В одном из них проводился опрос с большой выборкой участников. Ответы продемонстрировали, что люди часто наносят боль и вред намеренно, когда чувствуют скуку.

Также эксперты изучили садизм между военнослужащими и издевательства в интернете. Во всех этих случаях, как отмечается в исследовании, фактором асоциального поведения являлась скука.

«Аналогичные результаты были получены в исследованиях, в которых экспериментировали с добровольцами. Им предлагалось измельчать личинки насекомых в кофемолке во время просмотра видео. Исследователи отметили, что скучные видеоролики у респондентов чаще вызывали желание расчленить личинки», — говорится в статье.

Кроме того, хроническая скука и потеря интереса к окружающему может привести к депрессии и летальному исходу. Об этом заявила клинический психолог Ирина Хвингия.

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ученые вред скука
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