Лондон, 18 января. Предсказать исход военного противостояния между Россией и странами НАТО крайне сложно по целому ряду причин, считают аналитики британского издания The Week.

В публикации говорится, что отношения Москвы и Запада переживают не лучшие времена, поэтому очень велик риск начала масштабного конфликта. Эксперты уверены, что Североатлантическому альянсу не следует недооценивать военный потенциал России, которая сегодня считается одной из сильнейших стран мира, передает «ПолитРоссия».

В распоряжении российских военных имеются несколько сотен межконтинентальных баллистических ракет, порядка трех тысяч танков и более пяти тысяч бронемашин различных типов. В свою очередь западные страны испытывают острую нехватку артиллерии и боеприпасов.

По мнению авторов публикации, в случае конфликта Альянс может рассчитывать только на военную поддержку со стороны США. Однако, даже несмотря на всю военную мощь американцев, предсказать итог такой схватки крайне сложно. Военное противостояние России и НАТО будет иметь неожиданную развязку.

«Это все равно, что предсказывать результат футбольного матча. По сути, Бразилия должна обыграть США в футболе, но не так давно американцы ее обыграли на Кубке Конфедераций», — говорят эксперты.

Ранее в Китае заявили, что смертоносный арсенал ВС РФ не оставит западным странам шансов на победу в войне. При этом эксперты убеждены, что военная конфронтация между Москвой и Вашингтоном неизбежна, передает ytro.news.