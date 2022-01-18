Некоторым российским пенсионерам перечислят в январе на карты по 1200 рублей

Москва, 18 января. Пенсионный фонд России поддержит часть граждан денежным пособием в 1200 рублей до 25 января. Об этом пишет «ФедералПресс».

Пенсионеры, оформившие специальное заявление, могут, в случае его одобрения, получить до 25-го числапособие размером в 1200 рублей на карту платежной системы «Мир».

Данный бонус будет зачисляться совместно с пенсией до конца января. Соответствующая социальная помощь предназначается для граждан из числа федеральных льготников. К ним относятся инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также некоторые другие группы населения. Такие люди имеют право на соцуслуги, которые можно получать в денежном выражении, либо в натуральном виде.

Так, пенсионеры могут использовать такие льготы, чтобы получать от государства лекарственные средства или путевки в санатории. По желанию человека, поддержку можно трансформировать в пособие. Для этого подается заявление в ПФР о замене льготы. Документы необходимо направить до октября каждого года, решение же вступает в силу в январе.

Указанная прибавка будет выплачена в этом месяце россиянам, подавшим заявление в 2021 году. Пенсионерам должны перевести 1200 рублей. При этом с 1 февраля выплату повысят, из-за чего ее размер вырастет до 1300 рублей. В целом, индексация поднимет сразу несколько пособий в следующем месяце.