Быстро и безопасно: что такое базальная имплантация и почему за ней будущее стоматологи

С проблемами зубов сталкиваются все. При этом самая печальная ситуация, когда их уже невозможно вылечить. Хорошо, что при помощи имплантации зубной ряд все еще можно восстановить. Для этого врачи могут воспользоваться одним из двух существующих и известных в мире методов. Различают классический метод, выполняемый, как правило, в два этапа, и одноэтапный — базальная имплантация. Почему будущее именно за базальной имплантацией, в чем особенность этого метода восстановления зубов и как на этом спекулируют врачи, в беседе с ФАН рассказал эксперт Института базальной имплантации Андрей Шмойлов.

Как объяснил специалист, главное преимущество базальной имплантации перед классической в том, что это одноэтапный метод, который предполагает установку специальных имплантатов с немедленной нагрузкой ортопедическими конструкциями. Импланты крепятся в кортикальную пластину и глубокий базальный слой кости. Это позволяет сократить время лечения до пяти-семи дней и сделать решение проблем с зубами максимально комфортным для пациента.

«Базальная имплантация — самый эффективный способ при тотальном отсутствии зубов, проблемах с пародонтозом и периимплантите. Этот метод популярен как в Европе, так и во всех странах мира, кроме США, где до сих пор используют консервативные методы лечения из-за особенностей страховой медицины. Такая практика устраивает врачей и страховые компании, но не подходит пациентам. Поэтому многие пациенты из США вынуждены выезжать из страны для проведения методики базальной имплантации в ближайшие страны Южной Америки или Европы», — рассказал эксперт.

В России методика базальной имплантации закреплена законодательно, а используемые медицинские изделия, имеют все необходимые разрешительные документы. К тому же в сентябре 2020 года в Москве состоялась конференция «Стоматология XXI века» на международной выставке «Дентал-Экспо», во время обсуждения за круглым столом по теме «Базальная имплантация» все участники проголосовали за развитие этой методики и усовершенствование технологий в сфере. Однако, как рассказал Шмойлов, у этой методики есть и противники.

«К сожалению, некоторые непорядочные «специалисты» занимаются спекуляцией базальными имплантатами и запугивают пациентов, демонстрируя экземпляры изделий, которым 15–20 лет. Хотя устаревшие модели уже не используются», — уверенно заявил Шмойлов. — В нашей сфере важно постоянно практиковать, обучаться и повышать квалификацию, чтобы быть в курсе нововведений и современных технологий. Базальную имплантацию рекомендовано проводить только с использованием современных систем, например, таких, как Strategic Implant. Эта система позволяет сделать улыбку пациента не только красивой, но и здоровой», — сказал специалист.

Из личного архива Андрея Шмойлова /

Преимущества базальной имплантации, по словам Шмойлова, очевидны. Помимо короткого срока лечения — пять-семь дней, имплантаты оказываются надежно закреплены — сила фиксации в два-три раза выше, чем у классических моделей. Также при таком методе восстановления зубного ряда нет риска получить заражение, воспалительный процесс и отторжение — все это благодаря гладкой форме имплантата. Еще одним серьезным плюсом базальной имплантации является возможность осуществить процедуру даже при сильной атрофии кости. Однако при всех положительных качествах также специалисты выделяют и противопоказания этой методики.

«Базальная имплантация имеет большое количество преимуществ: она дешевле, быстрее и комфортнее классического протокола. Тем не менее есть и некоторые недостатки. Она противопоказана людям с онкологическими заболеваниями и при декомпенсированном сахарном диабете. Также ограничением будет наличие гайморита, если пациент нуждается в скуловой имплантации», — объяснил доктор.

При этом Шмойлов подчеркнул, врач, который занимается подобным хирургическим вмешательством, должен хорошо знать строение челюстно-лицевой системы, разбираться в тонкостях нагрузки и быть профессионалом.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов объяснил, почему зубы мудрости надо удалять, даже если они не беспокоят. По словам специалиста, основная опасность «восьмерок» в том, что они могут быть разрушены, но при этом не болеть. Без своевременного лечения это приводит к воспалению.