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Даниил Медведев назвал фаворита Australian Open — 2022

  /   Обновлено: 18 января 2022 10:19
Спорт
Даниил Медведев назвал фаворита Australian Open — 2022
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Мельбурн, 18 января. Вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл матч первого тура Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Россиянин в трех сетах обыграл представителя Швейцарии Хенри Лааксонена.

Сам Медведев после выхода во второй круг отметил, что у 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема Рафаэля Надаля больше шансов победить на Australian Open — 2022.

«Я всегда говорю, что фаворитом является тот, кто располагается выше всех в рейтинге. В этот раз я выберу Рафу, поскольку у него 20 титулов на турнирах Большого шлема», — передает слова 25-летнего россиянина Eurosport.co.uk.

Во вторник ранее Надаль и Медведев одержали победы в первом круге Australian Open. Испанец следующий матч проведет 19 января, а россиянин — на следующий день, 20 января.

Напомним, после двухнедельной саги первую ракетку мира Новака Джоковича все-таки депортируют из Австралии. Сербский теннисист проиграл суд — прошение адвокатов серба на повторное аннулирование визы было отклонено, в связи чем спортсмена депортируют из страны. Джокович является действующим победителем AO.

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теннис даниил медведев australian open Рафаэль Надаль
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