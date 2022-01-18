Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 11:53
11:51
Общество
В Ростовской области запретили смеяться и двигать мебель во время бракосочетания в ЗАГСе
11:50
Общество
Студентов-медиков привлекут для борьбы с COVID-19 из-за вспышки заражений в Петербурге
11:48
Происшествия
После сообщений о «минировании» школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану
11:47
Общество
Медики выявили 31 252 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки в России
11:46
Политика
Лукашенко заявил, что в основе любых изменений должна лежать Конституция
11:45
Происшествия
В Москве задержали норвежского бизнесмена по запросу Интерпола
11:44
Экономика
Российских автомобилистов ожидают серьезные изменения в 2022 году
11:39
Армия
Грызлов: Россия не оставит без ответа стягивание сил НАТО к границам Союзного государства
11:37
Происшествия
Подросток травмировал руку в машине для раскатки теста
11:34
Происшествия
Почти 400 ДТП произошло на улицах Санкт-Петербурга за сутки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Франция выступает за сочетание диалога и сдерживания в отношениях с Россией

Политика
Франция выступает за сочетание диалога и сдерживания в отношениях с Россией
wikipedia.org  /  Жан-Ив Ле Дриан

Париж, 18 января. Париж в отношениях с Москвой разделяет три принципа, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В ходе телефонных переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном французский дипломат отметил, что в общении с Россией нужно сочетать диалог и одновременно сдерживание страны.

«В подходе к России мы разделяем три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», — высказался Ле Дриан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диалог между Россией и США на фоне украинского кризиса является позитивной новостью. Он отметил, что Париж и Берлин всегда в духе диалога вели переговоры между Россией и Украиной по Минским соглашениям.

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего ужесточить политику в отношении России. Как отметил один из пользователей, НАТО или США не будут «воевать за хрупкую независимость Украины», пишет НСН.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Франция выступает за сочетание диалога и сдерживания в отношениях с Россией
россия сша франция
Комментировать