Париж, 18 января. Париж в отношениях с Москвой разделяет три принципа, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В ходе телефонных переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном французский дипломат отметил, что в общении с Россией нужно сочетать диалог и одновременно сдерживание страны.

«В подходе к России мы разделяем три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», — высказался Ле Дриан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диалог между Россией и США на фоне украинского кризиса является позитивной новостью. Он отметил, что Париж и Берлин всегда в духе диалога вели переговоры между Россией и Украиной по Минским соглашениям.

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего ужесточить политику в отношении России. Как отметил один из пользователей, НАТО или США не будут «воевать за хрупкую независимость Украины», пишет НСН.