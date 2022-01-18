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Правозащитники призвали международные организации по защите журналистов защитить от цензуры RT DE

Общество
Правозащитники призвали международные организации по защите журналистов защитить от цензуры RT DE
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Российские правозащитники направили обращения в Европейскую федерацию журналистов и международный Комитет защиты журналистов относительно исключения из сетки вещания телеканала RussiaToday-Germany (RT DE) и блокировки его YouTube-канала.

В своем обращении вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада обращают особе внимание, что блокировка российского телеканала, имеющего лицензию на вещание, создает опасный прецедент по дискриминации отдельных СМИ. Ведь этот запрет на вещание больше напоминает цензуру, что по нормам международного права и права многих государств является нарушением закона.

«Запрет на вещание крупного средства массовой информации может содержать в себе признаки цензуры со стороны немецкого медиарегулятора MABB в отношении независимого СМИ и согласно нормам международного права и права многих государств и стран такое вмешательство в деятельность журналистов недопустимо и незаконно. В частности, ст. 10 Европейской конвенции по защите прав человека, ст. 19 Всеобщей декларации защиты прав человека, а также иные нормативные акты указывают на недопустимость цензуры», — говорится в обращении к главе Европейской федерации журналистов.

Правозащитники призвали международные организации по защите журналистов защитить от цензуры RT DE
wikipedia.org / Jürg Vollmer / Maiakinfo / CC BY-SA 3.0

Также правозащитники считают, что цензурой злоупотребляет и Google. В частности, речь идет о блокировке YouTube-канала RT DE, который, к слову, занимал четвертое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ. Тэрада и Мельников в своем обращении к исполнительному директору международного Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон в том числе напомнили и о том, что ранее подобной цензуре был подвергнут канал «Царьград». По их мнению, все это приводит к тому, что в нынешних условиях ни одно независимое СМИ не может быть до конца уверено в безопасности своего аккаунта, своих объектов интеллектуальной собственности и отсутствии цензуры. В связи с этим правозащитники выступили с просьбой создать наблюдательный совет, который мог бы участвовать в принятии решений о блокировке каких-либо СМИ.

Правозащитники призвали международные организации по защите журналистов защитить от цензуры RT DE
vk.com / Иван Мельников

«Мы видим — в лице многочисленного российского правозащитного сообщества, необходимость в создании на площадках крупнейших корпораций, которые аккумулируют и занимаются распространением информации СМИ в интернет-пространстве, наблюдательных советов с привлечением представителей вашей организации, представителей правозащитных организаций и сообществ журналистов из разных стран мира, которые будут наделены правом во время проведения заседаний таких советов о принятии решений, касающихся возможности блокировки и разблокировки массмедиа и блогеров, приравненных к СМИ, когда может стоять вопрос о свободе слова и воспрепятствованию деятельности журналистов. А также мы просим заявить категорический протест со стороны CPJ в отношении подобных действий», — призывают правозащитники.

Вместе с тем оба обращения содержат просьбу о восстановлении нарушенных прав журналистов и восстановлении работы канала RT DE.

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мельников rt deutsch тэрада блокировка сми
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