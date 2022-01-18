Нарышкин назвал бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады в Китае

Москва, 18 января. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин прокомментировал идею стран коллективного Запада о дипломатическом бойкоте предстоящих Зимних Олимпийских Игр в Китае.

По его словам, эта инициатива не несет в себе никакого смысла.

«Идея дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине по своей сути бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения», — сказал он.

Ранее по этому вопросу также высказался президент Чехии Милош Земан. Глава государства осудил возможность бойкота. По его словам, подобные действия могут привести к злоупотреблению идеей турнира в политических целях.