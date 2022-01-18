Грызлов назвал интеграцию России и Белоруссии главным приоритетом своей работы

Минск, 18 января. Продолжение многоплановой интеграции России и Белоруссии является главным приоритетом на посту посла, заявил дипломат Борис Грызлов.

По словам посла РФ в Минске, Москве важно, чтобы в Белоруссии создавались условия для экономического роста и гражданского согласия на длительную перспективу.

Грызлов добавил, что вместе с должностью посла он продолжит занимать пост полпреда РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Кроме того, дипломат останется на посту главы высшего совета «Единой России», будучи послом в Минске.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Документ подписан 14 января 2022 года. На этом посту Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который занимал эту должность с марта 2021 года, пишет НСН.