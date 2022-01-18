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Месси при выборе лучшего футболиста года проголосовал за Неймара

Спорт
Месси при выборе лучшего футболиста года проголосовал за Неймара
Global Look Press  /  Gao Jingtonglian/XinHua

Париж, 18 января. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала результаты голосования за награду лучшему игроку 2021 года, которая досталась польскому форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители СМИ и фанаты. Так, капитан национальной аргентинской команды Лионель Месси, который по итогам голосования занял вторую строчку, на первое и второе места поставил своих одноклубников по «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе соответственно.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком года выбрал Роберта Левандовского. На второе место португальский нападающий определил хавбека «Челси» Н'Голо Канте, а на третье — хавбека «Манчестер Юнайтед» Канте Жоржиньо.

Напомним, накануне в Цюрихе прошла церемония награждения Международной федерации футбола (ФИФА) The Best 2021 года. По итогам голосования победил Левандовский.

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футбол Лионель Месси фифа роберт левандовский
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