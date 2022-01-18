Месси при выборе лучшего футболиста года проголосовал за Неймара

Париж, 18 января. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала результаты голосования за награду лучшему игроку 2021 года, которая досталась польскому форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители СМИ и фанаты. Так, капитан национальной аргентинской команды Лионель Месси, который по итогам голосования занял вторую строчку, на первое и второе места поставил своих одноклубников по «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе соответственно.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком года выбрал Роберта Левандовского. На второе место португальский нападающий определил хавбека «Челси» Н'Голо Канте, а на третье — хавбека «Манчестер Юнайтед» Канте Жоржиньо.

Напомним, накануне в Цюрихе прошла церемония награждения Международной федерации футбола (ФИФА) The Best 2021 года. По итогам голосования победил Левандовский.