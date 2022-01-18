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Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири

Общество
Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири
pixabay.com

Новосибирск, 18 января. Привыкший к морю и теплу житель Испании приехал зимой к русским друзьям в Сибирь. Несмотря на суровый климат, люди в регионе теплые и общительные. Иностранца восхитила красота и традиционные зимние развлечения.

Испанец никогда не уезжал далеко от дома и привык путешествовать только к морю. Лыжи, санки и ватрушки он видел только в кино или на картинках. Иностранец считал, что подобный вид развлечений довольно скучный, однако, попробовав один раз, поменял мнение.

«Взяли санки, ватрушки и картонки – у кого что, и отправились на ближайшую горку. Очень весело провели время, испанец весь раскраснелся, смеялся в полный голос и не хотел уходить. Понравилось!» — рассказал автор статьи на канале «Сочинский Сибиряк» в «Яндекс.Дзен».

Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири
wikipedia.org / Jeff the quiet / Public Domain

После этого русские друзья повели иностранца в зимний лес для полного погружения в атмосферу сибирской зимы. По словам автора, испанец делал фотографии буквально у каждого дерева.

«Да, природа у нас красивая, но видно мы все же к ней давно привыкли, так как такого восторга точно не ожидали», — отметил пользователь платформы.

Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири
60.mchs.gov.ru / Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Также иностранца восхитила зимняя рыбалка. Сначала он неохотно согласился, так как не понимал, как можно ловить рыбу зимой. К рыбалке прилагался горячий чай в термосе и небольшой провиант. После поездки житель Испании сразу спросил, как часто друзья собираются в таком составе ловить рыбу, чтобы поехать еще.

Молодой студент из Японии до этого вдохновился видео с джигитами и решил выучить лезгинку. Теперь иностранец мечтает поехать на Кавказ и взять уроки кавказской культуры.

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