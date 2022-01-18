Глава компании «Роснефть» Сечин выступил за реформирование энергорынка

Москва, 18 января. Руководитель государственной нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин считает, что в России необходимо осуществить реформу энергорынка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отечественный энергетический рынок нуждается в новых правилах и регуляциях для того, чтобы возможно было остановить рост цен на электроэнергию, которая поставляется промышленным предприятиям, убеждены в «Роснефти».

В частности, Игорь Сечин выступает за уменьшение платежей за мощность простаивающих станций. Помимо этого, он предлагает исключить возможность ценовых манипуляций генерирующими фирмами. Также в госкорпорации говорят об учреждении специальных тарифов на энергию, выработанную на атомных станциях. Сейчас ее реализуют по цене, которая формируется энергоблоками ТЭС с более высокими затратами.

Руководитель организации убежден, что за последние годы баланс экономических интересов в сегменте нарушился, а доминирование перешло производителям энергии и сетевым компаниям. Соответствующее мнение Сечин выразил в письме, которое ранее направил президенту Владимиру Путину.

«Действующая модель рынка не допускает неконтролируемого роста цен для различных категорий потребителей, но вместе с тем считаем целесообразным продолжать работу по совершенствованию ряда механизмов оптового рынка электрической энергии и мощности с учетом складывающейся практики», — прокомментировали ситуацию в Министерстве энергетики РФ.

Представители Совета рынка указали, что всегда выступают против введения каких-либо надбавок и использования неконкурентных механизмов. Самым стабильным рынком аналитики назвали конкурентный рынок.

Концерн «Росэнергоатом» ранее отчитался о выработке энергии в прошедшем году. В организации заявили, что отечественные АЭС показали рекордную производительность.