Решение Израиля о выселении арабской семьи обострило напряженность в Восточном Иерусалиме

Иерусалим, 18 января. Палестинская семья, которой угрожает выселение из дома в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, пригрозила взорвать жилье в ответ на соответствующее решение властей Израиля.

По словам главы семейства Махмуда Салахии, он и его родные являются беженцами из Западного Иерусалиме и проживают в Шейх Джаррах с 1950-х годов. Однако в 2017-м они оказались под угрозой выселения, поскольку местные власти намерены отдать участок, на котором стоит дом, под строительство школы. Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 23 января.

«Они выгнали нас, и мы покинули свои дома в 1948 году. Но на этот раз мы не собираемся добровольно уходить, чтобы наше жилье отдали израильтянам», — заявил мужчина в беседе с журналистами.

По словам главы семейства, он намерен взорвать собственный дом, если власти все же добьются выселения его родных.

1/2 ????????EU Rep, some member states& likeminded countries are now in Sheikh Jarrah observing the ongoing eviction of Salahia family. The family of 12, incl. 5 children, threatening to set house &themselves on fire, requesting its eviction postponed until court hearing on 23 Jan pic.twitter.com/Z5T3SgEK9A — EU and Palestinians (@EUpalestinians) January 17, 2022

На месте конфликта уже побывали европейские дипломаты под руководством Свена Куна фон Бургсорффа — главы миссии ЕС на Западном берегу и в секторе Газа. Они осудили действия израильского руководства.

«ЕС очень четко заявляет — на оккупированной территории выселения являются нарушением международного гуманитарного права, и это справедливо для любого выселения или приказа о сносе, включая этот», — заявил чиновник.

Еще одна участница делегации, генеральный консул Великобритании Дайан Корнер, напомнила, что Лондон определяет Восточный Иерусалим как территорию, оккупированную Израилем. По этой причине попытки выселить арабских жильцов из их домов в Шейх Джаррах нарушают международное гуманитарное право.

«Они причиняют ненужные страдания и только усиливают напряженность», — подчеркнула дипломат.

Подобные инциденты в данном районе Восточного Иерусалим — не редкость. Дело в том, что Израиль использует законы, позволяющие гражданам еврейского государства претендовать на землю и дома в Иерусалиме, которые были приобретены до 1948 года. Однако арабские жители района утверждают, что это же имущество было приобретено их предками у властей Иордании, контролировавших восточную часть города с 1948 по 1967 годы. Подтверждение этой сделки было предоставлено Амманом.

Israeli court offers a so-called “protected status” settlement for Palestinian families in Sheikh Jarrah that could prevent forced expulsion in coming years and acknowledges Jewish settler organisation’s ownership of land. pic.twitter.com/3MuUyLLFMj — POPUOLANEWS (@popuolajr) August 2, 2021

Минувшей весной разногласия по поводу принадлежности участков и домов в Шейх Джаррах стали поводом для обострения в отношениях израильтян и палестинцев. Арабское население вышло на протестные акции после очередного решения о выселении. Эти митинги привели к беспорядкам, а затем к штурму мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Human Rights Watch said Tuesday that both Israel and Gaza's Islamist rulers Hamas "apparently" committed "war crimes" during a May conflict, calling for the incidents to be probed as part of ongoing international investigations. https://t.co/peW3qpDDXW — Philstar.com (@PhilstarNews) July 27, 2021

При разгоне демонстраций израильская полиция применила силу, в ответ на эти действия движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, нанесло удары по территории еврейского государства. Атака положила начало 11-дневному противостоянию, которое продолжалось с 10 по 21 мая. Жертвами кризиса стали более 230 арабов и 12 израильтян.