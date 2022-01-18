Родственники Куравлева забрали его вещи из дома престарелых

Москва, 18 января. Родственники знаменитого артиста Леонида Куравлева забрали его вещи из дома престарелых. Палата звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию» опустела.

Актер уже почти две недели находится в медицинском учреждении. Он попал в больницу в Коммунарке. Накануне стало известно об улучшении состояния 85-летнего артиста. Сейчас Леонид Куравлев сосредоточен только на здоровье, и все его усилия направлены на то, чтобы поправиться и выписаться из больницы.

Где будет жить артист после того, как его выпишут, пока неясно. Однако известно, что родственники Куравлева собрали вещи и забрали их из дома престарелых.

«Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам», — прокомментировали в разговоре с изданием «СтарХит».

Как отметили в доме престарелых, здесь создают комфортные условия, чтобы у постояльцев была домашняя атмосфера. В комнате живут один-два человека, пишет «Вечерняя Москва».

То, что любимый публикой актер до госпитализации жил в доме престарелых, сильно расстроило поклонников. Они осудили детей актера. Жестко в адрес родственников высказалась артистка Москонцерта Жанна Коренная, которая считает, что Куравлева «выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник».