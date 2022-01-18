Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 10:21
10:19
Спорт
Даниил Медведев назвал фаворита Australian Open — 2022
10:19
Политика
Франция выступает за сочетание диалога и сдерживания в отношениях с Россией
10:18
Происшествия
Труп женщины нашли в сгоревшем мусоре возле дома на Муринском проспекте
10:18
Происшествия
Глава района в Дагестане переизбран на новый срок, несмотря на уголовное дело
10:17
Происшествия
Жителя Саранска оштрафовали за видео «ВКонтакте»
10:14
Политика
Нарышкин назвал бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады в Китае
10:11
Политика
Грызлов назвал интеграцию России и Белоруссии главным приоритетом своей работы
10:11
Весь мир
Решение Израиля о выселении арабской семьи обострило напряженность в Восточном Иерусалиме
10:09
Спорт
Месси при выборе лучшего футболиста года проголосовал за Неймара
10:07
Общество
Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Родственники Куравлева забрали его вещи из дома престарелых

  /   Обновлено: 18 января 2022 10:08
Общество
Родственники Куравлева забрали его вещи из дома престарелых
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 18 января. Родственники знаменитого артиста Леонида Куравлева забрали его вещи из дома престарелых. Палата звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию» опустела.

Актер уже почти две недели находится в медицинском учреждении. Он попал в больницу в Коммунарке. Накануне стало известно об улучшении состояния 85-летнего артиста. Сейчас Леонид Куравлев сосредоточен только на здоровье, и все его усилия направлены на то, чтобы поправиться и выписаться из больницы.

Где будет жить артист после того, как его выпишут, пока неясно. Однако известно, что родственники Куравлева собрали вещи и забрали их из дома престарелых.

«Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам», — прокомментировали в разговоре с изданием «СтарХит».

Как отметили в доме престарелых, здесь создают комфортные условия, чтобы у постояльцев была домашняя атмосфера. В комнате живут один-два человека, пишет «Вечерняя Москва».

То, что любимый публикой актер до госпитализации жил в доме престарелых, сильно расстроило поклонников. Они осудили детей актера. Жестко в адрес родственников высказалась артистка Москонцерта Жанна Коренная, которая считает, что Куравлева «выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Родственники Куравлева забрали его вещи из дома престарелых
больница дом престарелых куравлев
Комментировать