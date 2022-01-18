МИД РФ подтвердил работу посольства на Украине в штатном режиме

Москва, 18 января. Внешнеполитическое ведомство России отреагировало на публикацию американской газеты The New York Times об эвакуации сотрудников посольства в Киеве и Львове.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что посольства продолжают функционировать в штатном режиме.

Ранее издание NYT сообщило со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), что около 30 работников российского посольства на Украине в самое ближайшее время будут эвакуированы на родину. По данным журналистов, члены семей дипломатов якобы покинули Украину сразу после Нового года.