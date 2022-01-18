Арабская коалиция применила военную авиацию для ударов по столице Йемена

Эр-Рияд, 18 января. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – города Сана.

В сообщении телеканала Sky News Arabia говорится, что соответствующее решение было принято в качестве ответной меры на атаки хуситов. Отмечается также, что нанесение авиаударов продиктовано «военной необходимостью». Арабская коалиция предупредила мирных жителей Йемена о необходимости держаться подальше от лагерей и собраний мятежников.

По имеющейся информации, к настоящему времени истребители F-15 уже уничтожили две установки для пуска баллистических ракет. Отмечается, что именно они были задействованы при ударе по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) 17 января.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение на ОАЭ. Они также пригрозили государству создать «реальную опасность» для его экономики и иностранных инвестиций, передает RT.