Певица Монеточка объявила о продаже квартиры в Москве после раскрытия ее адреса

Москва, 18 января. Певица Монеточка объявила о продаже квартиры после раскрытия журналистами ее домашнего адреса. Грозное сообщение в адрес СМИ она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала, что после обнародования ее домашнего адреса к ней пришли незваные гости. Это вызвало у нее дискомфорт.

«Спасибо некоторым изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — цитирует 23-летнюю исполнительницу телеканал «360».

Артистка указала, что часто показывала поклонникам свой дом и рассказывала о ремонте. Однако точное местоположение своего пристанища она тщательно скрывала. Монеточка добавила, что именно из-за подобных публикаций звезды становятся скрытными и прячут свои семьи.

На днях артистка сообщила, что заболела коронавирусом. Она переносит болезнь в легкой форме. Звезда чувствует себя не очень хорошо, но сохраняет позитивный настрой.