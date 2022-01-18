Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 10:20
10:19
Спорт
Даниил Медведев назвал фаворита Australian Open — 2022
10:19
Политика
Франция выступает за сочетание диалога и сдерживания в отношениях с Россией
10:18
Происшествия
Труп женщины нашли в сгоревшем мусоре возле дома на Муринском проспекте
10:18
Происшествия
Глава района в Дагестане переизбран на новый срок, несмотря на уголовное дело
10:17
Происшествия
Жителя Саранска оштрафовали за видео «ВКонтакте»
10:14
Политика
Нарышкин назвал бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады в Китае
10:11
Политика
Грызлов назвал интеграцию России и Белоруссии главным приоритетом своей работы
10:11
Весь мир
Решение Израиля о выселении арабской семьи обострило напряженность в Восточном Иерусалиме
10:09
Спорт
Месси при выборе лучшего футболиста года проголосовал за Неймара
10:07
Общество
Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певица Монеточка объявила о продаже квартиры в Москве после раскрытия ее адреса

  /   Обновлено: 18 января 2022 10:09
Шоу-бизнес
Певица Монеточка объявила о продаже квартиры в Москве после раскрытия ее адреса
Невские Новости  /  Варвара Мешавкина

Москва, 18 января. Певица Монеточка объявила о продаже квартиры после раскрытия журналистами ее домашнего адреса. Грозное сообщение в адрес СМИ она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала, что после обнародования ее домашнего адреса к ней пришли незваные гости. Это вызвало у нее дискомфорт.

«Спасибо некоторым изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — цитирует 23-летнюю исполнительницу телеканал «360».

Артистка указала, что часто показывала поклонникам свой дом и рассказывала о ремонте. Однако точное местоположение своего пристанища она тщательно скрывала. Монеточка добавила, что именно из-за подобных публикаций звезды становятся скрытными и прячут свои семьи.

На днях артистка сообщила, что заболела коронавирусом. Она переносит болезнь в легкой форме. Звезда чувствует себя не очень хорошо, но сохраняет позитивный настрой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певица Монеточка объявила о продаже квартиры в Москве после раскрытия ее адреса
соцсети жилье монеточка
Комментировать