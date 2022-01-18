Банковские вклады россиян могут вырасти на рекордные 1,4 трлн рублей

Москва, 18 января. Банк ВТБ представил прогноз, согласно которому денежные средства россиян на вкладах значительно увеличатся в этом году. Об этом пишет INFOX со ссылкой на РБК.

Жители России разместят в новом году на рублевых депозитах рекордное за пять лет количество денег, считают аналитики ВТБ. Предполагается, что соответствующее увеличение будет объясняться ростом ключевой ставки Центробанка и связанным с этим повышением процентных ставок по вкладам кредитных организаций.

Ожидается, что прирост достигнет 1,4 трлн рублей. Это касается срочных вкладов в национальной валюте. Схожие оценки дают и другие эксперты. Роста депозитов также ждут в Moody’s, «Альфа-банке» и S&P.

Например, старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова полагает, что повышение общего объема средств российских граждан на вкладах составит 7-10%, а в денежном выражении будет равняться 1,4-2 трлн рублей. Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что прирост может быть выше, и он будет держаться на уровне 1,8-2 трлн рублей.

«Общая депозитная база — примерно 16,5 трлн руб. Учитывая то, что средняя дюрация (длительность — Прим. ред.) депозитов в России — около полугода, получается, что в первой половине 2022-го все депозитные ставки переоценятся», — указывает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Еще до Нового года в России был зафиксирован рост ставок по банковским вкладам. Аналитик финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин сообщал, что некоторые кредитные компании начали предлагать доходность по продуктам выше 9%.