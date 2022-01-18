Число сделок россиян по покупке жилья в Турции выросло на 75%

, 18 января. Граждане РФ за 2021 год приобрели в Турции почти 5,4 тыс. квартир и домов. Это на 75% больше по сравнению с прошлым годом, указывают данные Института статистики Турции, на которые ссылается РБК.

Более того, это оказался рекордный объем продаж по крайней мере с 2015 года: тогда россияне купили на турецком рынке 2 тыс. лотов жилой недвижимости. Особенно активно они скупали жилье в ноябре и декабре 2021 года — на эти два месяца пришлась почти треть всех сделок.

В целом продажи жилья иностранцам в Турции за год увеличились на 44%, до 59,3 тыс. штук. Россияне сохранили третье место среди всех зарубежных граждан, покупающих квартиры и дома в этой стране. Самые крупные иностранные покупатели жилплощади в Турции в 2021 году — граждане Ирана и Ирака.

Жители России стали чаще приобретать недвижимость для получения гражданства и ВНЖ. Об этом говорится в материалах агентства Skolkovo Realty.