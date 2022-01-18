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Учения мотострелков ЦВО начались на горных полигонах российской базы в Таджикистане

Армия
Учения мотострелков ЦВО начались на горных полигонах российской базы в Таджикистане
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Душанбе, 18 января. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане приступили к учениям на полигонах Ляур и Самбули.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что в ходе маневров военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин. Отмечается, что на полигонах задействованы статические и динамические мишени различного типа.

«Личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации», — сказано в сообщении.

Ранее издание ytro.news писало, что ВС РФ и Белоруссии проведут в феврале масштабные совместные учения. В белорусском минобороны заявили, что с российской стороной все вопросы уже обговорены.

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