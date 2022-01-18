NYT: Россия намерена эвакуировать около 30 дипломатов с Украины

Вашингтон, 18 января. Россия вывезла почти 50 членов консульств в Киеве и во Львове, сейчас страна собирается эвакуировать еще около 30 дипломатов, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным источника, к выезду также готовятся члены еще двух российских консульств на Украине. Пока неизвестно, с чем связана эвакуация. Он отметил, что 5 января государство покинули 18 человек, «в основном дети и жены российских дипломатов». Однако не уточняется, сколько еще человек Москва планирует вывезти. NYT отметила, что у Российской Федерации есть еще консульства в Одессе и Харькове, но о них газета ничего не сообщает.

Ранее в Белом доме заявили, что американские власти продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее вторжения на Украину. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от системы SWIFT, сообщала Национальная служба новостей.

Помимо этого, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что спецслужбы США, вероятно, устроили внутренний конкурс на лучший сценарий при эскалации ситуации на Украине. Таким образом он ответил на заявление о 18 сценариях американской стороны по поводу украинского кризиса, передал телеканал «360».

По словам политолога Евгения Сатановского, заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об участии США в возможных переговорах России и Украины может быть тонким политическим троллингом, который прикрывает русскую народную мудрость. Об этом эксперт рассказал в Telegram-канале «Армагеддоныч».