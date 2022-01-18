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Жителя Саранска оштрафовали за видео «ВКонтакте»
Происшествия
Жителя Саранска оштрафовали за видео «ВКонтакте»
pixabay.com  / 

Саранск, 18 января. В МВД России по Мордовии прокомментировали неправомерное деяние пользователя соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в региональном МВД, в ходе мониторинга соцсетей были выявлены два видеоролика на одной из страниц «ВКонтакте», в которых пользователь допустил негативные выпады по отношению к группе лиц по признаку национальности и происхождения, сообщают «Известия Мордовии».

Правонарушитель был найден, были составлены административные протоколы по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд оштрафовал жителя Саранска на 20 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в Казахстане за размещение в соцсетях видеороликов, на которых были засняты конфликты на языковой почве. Было заснято, как несколько сотрудников торговых точек и кафе, не знающие казахского языка, не смогли ответить на провокационные вопросы националистов.

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