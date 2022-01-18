Ордов и Надоршин: В Вашингтоне признали, что антироссийские санкции — «палка о двух концах»

Представители коллективного Запада в лице США признали очевидное: вводя антироссийские санкции ущерб получает и та сторона, которая эти меры применяет. Американские политики в раздумье. Об этом ФАН рассказали экономисты Константин Ордов и Евгений Надоршин.

Ранее компания CNN сообщила, что специалисты Госдепартамента и Министерства финансов США полагают: жесткие санкции в отношении России могут грозить тяжелыми последствиями для экономики Соединенных Штатов и их союзников.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов убежден, что статья на сайте американской медиакомпании не могла появиться случайно.

«Изначально мы наблюдали в западной прессе эмоции, сегодня в потоке публикаций о России появились рациональные размышления. Санкции всегда имеют двусторонний характер, даже если принимаются к одной стороне, и ущерб от ограничения торгово-экономических отношений бьет «в оба конца». Одно дело, когда вам хочется напугать кого-то, и вы просто придумываете какие-то санкции и инструменты давления, другое дело, когда вам надо их реально воплотить в жизнь. Волей-неволей следует задуматься об «отдаче», и оценить, насколько приемлем может оказаться урон от подобных санкций. Зрелые люди должны понимать, что, если выбранное ими «лекарство» хуже болезни, стоит поискать альтернативу», — выразил свое мнение финансист.

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Эксперт предположил, что, возможно, США легко рассуждали о мерах, которые следует применить к России, так как оборот между Соединенными Штатами и Россией весьма невелик по сравнению с товаропотоком между ними и Китаем. Но, судя по всему, зависимые от Вашингтона страны Евросоюза, переживающие экономический кризис, стали роптать.

«Дикие скачки цен на топливо и товары первой необходимости заставили европейцев задуматься. К примеру, при отключении для России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT европейские потребители не смогут оплатить поставку российского газа, который им необходим. Ущерб может быть настолько серьезным, что речь пойдет не о развале экономики, а о выживании людей в условиях морозов», — отметил собеседник ФАН.

Ордов напомнил, что все санкции, которые ранее принимались США и Евросоюзом против России, были не столь обременительны, они подтолкнули нашу экономику к импортозамещению и имели в том числе положительный эффект. По мнению специалиста, возможные санкции Запада, о которых недавно заявили Москве представители Вашингтона, по сути, означают разрыв совместного ведения экономической деятельности, о чем и было сказано нашим МИД. Ордов добавил, что подобные действия контрпродуктивны, ведь экономика рано или поздно побеждает политику. Он заключил, что западные партнеры России, похоже, осознали это.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин полагает, что в CNN попал фрагмент американского внутриполитического диалога. По словам российского экономиста, в США периодически идет дискуссия между представителями истеблишмента: круг заинтересованных лиц может быть очень широк. При этом некоторые темы, предлагаемые для выработки решений, попадают в публичное пространство. Одни группы интересов таким образом извещают о своем решении другие группы интересов.

«Сила порождает обратное противодействие — это физический закон. В экономике происходит то же самое. Санкции и контрсанкции всегда имеют двустороннее воздействие, и оказывают, помимо прочего, влияние на тех, кто их вводит. Нельзя принести вред кому-то, не пострадав при этом самостоятельно. К примеру, при аресте крупного счета в американском банке могут пострадать менеджеры, которые этот счет обслуживали. Объем работ, который они выполняли, приносил им зарплату, но работы не стало. То же самое со швейцарскими и прочими европейскими банками, которые из-за санкций США вынуждены закрывать счета российских компаний. Но эти же банки Евросоюза ограничивают работу и с Соединенными Штатами», — рассказал экс-советник министра экономического развития Российской Федерации.

ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседник ФАН предположил, что статья в CNN выражает вполне объективную позицию автора, она описывает реальное положение дел: чем жестче введут санкции против нашей страны, тем заметнее будет цена этих санкций для американской экономики. По мнению Надоршина, эта публикация отражает позицию как минимум части американских политиков. На президента США Джо Байдена давят и демократы, и республиканцы, которые пытаются «отыграть» конгресс. Он должен что-то предпринять, а это сложно. Финансист обратил внимание, что ранее американские санкции были поверхностными, а те сценарии, которые запланировал Вашингтон в этот раз, — более жесткие и неприятные. Статья в CNN поясняет агрессивным «ястребам» обеих коалиций, что может произойти, и приглашает задуматься, как поступить.

Ранее ФАН рассказал о двойных стандартах Запада, который критикует Россию за блокировку контента, но приветствует это в ФРГ. По мнению аналитиков, критерии справедливости и законности в Европе стали весьма относительны.