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Путин проведет встречу с олимпийцами 25 января в онлайн-формате

Спорт
Путин проведет встречу с олимпийцами 25 января в онлайн-формате
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин проведет традиционную встречу с российскими спортсменами перед их отбытием на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Как сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, ожидается, что встреча состоится 25 января. В тот же день, по словам Позднякова, пройдет и традиционный молебен.

«Оба мероприятия — и встреча с президентом, и традиционный молебен — пройдут в онлайн-формате», — приводит РИА Новости слова главы ОКР.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года. Примечательно, что Пекин станет первым городом в истории, который примет обе Олимпиады — в 2008 году столица Поднебесной провела летние Игры.

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