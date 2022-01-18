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Левандовский признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА

  /   Обновлено: 18 января 2022 09:25
Спорт
Левандовский признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА
TACC  /  FIFA POOL / Harold Cunningham / POOL

Цюрих, 18 января. Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский стал обладателем награды Международной федерации футбола (ФИФА) The Best как лучший футболист мира по итогам 2021 года.

Торжественная церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2021 прошла в понедельник в Цюрихе в онлайн-формате. Нападающий мюнхенцев набрал по итогам опроса 535 голосов, опередив хавбека «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха (271) и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси (254).

Сам 33-летний Левандовский признался, что для него большая честь получить эту награду, передает RT.

«Это титул для всех, кто окружает меня. Все, что произошло в прошлом году, рекорд Бундеслиги — я не смел и мечтать, что это случится», — сказал нападающий.

Ранее сообщалось, что боссы «Баварии» планируют продлить контракт с Левандовским. Срок нынешнего соглашения футболиста с клубом истекает летом 2023 года.

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Все новости / Спорт / Левандовский признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА
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