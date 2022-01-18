Минобороны РФ: 40 самолетов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию за сутки

Москва, 18 января. Миротворцев ОДКБ за прошедшие сутки из Казахстана в Россию доставили сорок самолетов военно-транспортной авиации.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские миротворцы из сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были доставлены самолетами российских ВКС на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях.

Подчеркивается, что была организована торжественная встреча миротворческого контингента с участием командования ВДВ. После торжественных митингов миротворцы провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал президенту России Владимиру Путину об организации миротворческой операции стран ОДКБ в Казахстане. По словам министра, миротворцами на территории республики были взяты под охрану 14 социально значимых объектов.