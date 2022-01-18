Экс-министр экономики Украины Суслов о «Северном потоке — 2»: «Россия поймала Европу»

На 18 января в Москве запланирована встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с российским коллегой Сергеем Лавровым. Ее главная тема — «Северный поток — 2», открытым противником которого Бербок являлась до последнего времени. Впрочем, как считают эксперты на Украине, политики вроде Бербок могут затягивать запуск газопровода сколько угодно, ведь России это выгодно, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента издания может не совпадать с позицией редакции.

Запуск газопровода «Северный поток — 2» — давно уже главная тема российско-германской политики, и она будет ключевой на встрече глав МИД. Ряд экспертов полагает, что нынешний Кабмин ФРГ откровенно тормозит важнейший проект, находящийся в предпусковой стадии. Хотя, справедливости ради, нужно признать — приостановило сертификацию «СП-2» еще правительство канцлера Ангелы Меркель.

По мнению наблюдателей, самая вероятная причина приостановки фактически готового проекта — Берлин хочет получить «железобетонную» позицию по отстаиванию «СП-2» в судах. Для этого немцы намерены перевести проект (точнее ту его часть, которая подпадает под юрисдикцию ЕС) полностью под действие внутреннего немецкого законодательства. Но позиция Анналены Бербок по поводу «СП-2» сильно отличается от позиции Правительства ФРГ в целом.

Задолго до попадания в немецкий кабмин Бербок стала одним из главных критиков проекта. Во многом благодаря ей новому правительству, сформированному в декабре 2021-го, не удалось закрепить в коалиционном соглашении единую позицию по трубопроводу. Бербок остается противником «СП-2» и сегодня, о чем она не раз заявляла в интервью европейским изданиям.

«Газопровод не соответствует ряду европейских норм, поэтому его сертификация остановлена», — заявляла она.

Global Look Press / Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Позицию Бербок разделяют и в Вашингтоне. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд на днях заявила, что Кабмин ФРГ по согласованию с Белым домом специально тормозит введение в эксплуатацию «СП-2», фактически дав понять, что немецкое правительство — не более чем марионетка США. Тем временем сама Бербок прямо перед визитом в Москву посетила Киев, где встретилась с главой МИД Дмитрием Кулебой, проинформировав его о текущей ситуации вокруг газопровода.

«СП-2» сегодня завершен, заполнен газом и готов ко вводу в эксплуатацию, но пока его сертификация заморожена Германией. При этом Вашингтон не отказывается от идеи окончательно остановить его. Осознав, что помешать достроить газопровод уже не получится, американские политики начали заявлять, мол, «ничего, Меркель скоро уходит, мы изберем в ФРГ «свое» правительство и таки остановим проект». Похоже, реализацию этого плана мы сейчас и наблюдаем.

В то время как Бербок и ее соратники стараются максимально затянуть процесс сертификации трубопровода, США ищут пути относительно безболезненной замены российского газа для европейцев. Пока эти изыскания не принесли никакого результата. Зато, по информации немецких СМИ, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц крайне недоволен заявлениями главы своего МИД и вскоре намерен взять российское направление полностью в свои руки.

По мнению экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, политическая конъюнктура на рынке углеводородов в последний год однозначно играет в пользу России. И пока не видно явных поводов, чтобы это положение как-то изменилось.

«У нас на Украине почему-то считают, что главным инициатором «Северного потока — 2», якобы призванного «убить украинский транзит», выступает Кремль. При этом у нас предпочитают не замечать, что власти Германии даже больше хотели видеть у себя этот второй газопровод. А также что его оператор Nord Stream AG — это немецкая компания, которую возглавляет бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, — напомнил экономист. — Когда наши политики говорят, что «будут стоять до конца и не дадут ввести в строй «Северный поток — 2», они забывают: создавшееся ныне положение с простоем газопровода выгодно «Газпрому». В конце прошлого года концерн объявил, что его прибыль за 2021-й является рекордной. Она составляет сотни миллиардов долларов. Так вот, эти беспрецедентные доходы были получены во многом благодаря ситуации вокруг «СП-2» и резкого подорожания газа в Европе».

wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Получается, отметил Суслов, что «СП-2», даже не введенный в строй, к сегодняшнему дню уже несколько раз окупился.

«Более того, аналитики рынка начали подозревать, что «непримиримые геополитические враги» Россия и США тайно договорились между собой о разделе газового рынка ЕС. Ведь США — крупнейший поставщик сжиженного газа в Евросоюз. И они тоже очень хорошо заработали на резком росте цен на голубое топливо, — указал экс-министр. — Нынешнее положение я бы охарактеризовал так: Россия поймала Европу на методах ценообразования. Ведь сам «Газпром» всегда хотел долгосрочных контрактов со своими партнерами, а Евросоюз, пытаясь оторваться от «Газпрома» и находясь под давлением американцев, постепенно переходил на систему биржевой торговли газом. В первую очередь потому что это выгодно США, которые привыкли поставлять европейцам СПГ через биржу. В итоге получилось, что Европа попала в кризисную ситуацию на энергорынке. А некоторые страны ЕС, такие как Польша, — и вовсе в катастрофическую ситуацию. Дело в том, что Россия почти полностью прекратила газовый транзит по газопроводу «Ямал — Европа», который идет как раз через Польшу. Как следствие — Варшава, привыкшая клеймить Россию во всех смертных грехах, потеряла сотни миллионов евро транзитных средств».

Виктор Суслов отметил — Западная Европа вынуждена теперь закупать российский газ в Германии, которая окончательно стала главным газовым хабом в ЕС.

«Это дает огромный плюс немецкой экономике, которая потребляет газ по невысоким ценам. 80-85% голубого топлива из РФ поставляется в Европу по долгосрочным контрактам, цены по ним в разы ниже, чем на бирже. На этом выигрывает ФРГ, Австрия, Италия и целый ряд наиболее дальновидных стран. А проигрывают — Польша, Украина и другие страны, которые по политическим причинам отказались от долгосрочных контрактов», — сообщил эксперт.

Он добавил — Россия, которая вроде бы должна терять миллиарды от каждой недели простоя «СП-2», на самом деле сильно выигрывает экономически, в Москве нынешним положением вполне довольны.

«Тем не менее я уверен, что до конца 2022-го «СП-2» все равно будет введен в строй. Москва недаром добилась от Киева согласия на сокращение объема транзита с 2019-го — до 40 млрд кубометров газа в год. У нас очень часто любят обвинять — мол, Россия вдвое сократила объем перекачки через ГТС Украины, мы теряем миллиарды долларов и так далее. Но, простите, это сокращение произошло с прямого согласия [президента Украины] Владимира Зеленского и его команды! А Россия полностью выполняет свои обязательства по объему прокачки газа в Европу. По сути, мы сами, своими руками отдали 31 млрд кубов транзита туркам на «Турецкий поток», согласились на меньшее и теперь можем пенять только на себя», — уточнил аналитик.

Новостное агентство «Харьков». /

Он прокомментировал мнение, что «СП-2» может быть запущен и раньше срока, безо всякой сертификации — в случае, если зима в Европе окажется очень холодной, потребление газа в ЕС взлетит до небес, а вместе с ним и цены на голубое топливо.

«Я уверен, что сама Россия ни за что не согласится на запуск нового газопровода без сертификации — ведь в будущем это грозит «Газпрому» судами и миллиардными штрафами. Кроме того, запуск трубопровода сейчас, этой зимой, наверняка обрушит газовые цены в ЕС, что Москве даром не надо, — отметил бывший министр. — Поэтому в РФ говорят: «Да и пусть немцы откладывают сертификацию столько, сколько хотят!» Ведь это само по себе держит цены на высоте, принося «Газпрому» и бюджету РФ сказочные прибыли. Очень важно и то, что в Европе газохранилища опустошены уже более чем наполовину».

Суслов добавил — на этом фоне странно звучат предложения из США отключить Россию от системы SWIFT.

«Только представьте: Запад реально отключает РФ от банковских расчетов, а Москва отключает всех нас от поставок газа. И все это — в разгар суровой зимы. Понятно, что ни Германия, ни Франция с Италией, ни любые другие страны Европы на такое никогда не согласятся. Так что спешить с запуском «СП-2», рискуя нарваться на какие-либо санкции, России абсолютно не нужно», — заключил Суслов.

«Северный поток — 2» — международный экономический проект — магистральный газопровод из России в Германию, который пролегает через Балтийское море. Длина газопровода составляет 1234 км, проектная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. «СП-2» проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.