В Амурской области открыли ледовую переправу через Зею

Благовещенск, 18 января. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали особенности открытой переправы через реку Зею.

По данным регионального МЧС, ледовая переправа через реку стала доступна жителям села Чагоян Шимановского района Амурской области. При этом пользоваться ей можно только в светлое время суток, а грузоподъемность для транспорта не должна превышать пяти тонн, сообщает AmurInfo.

Отмечается, что въезжать на переправу следует на скорости не более десяти километров в час, водителям надо предварительно отстегнуть ремни безопасности. Во время движения запрещаются остановки, развороты и обгоны.

Ранее ФАН сообщал об инциденте на ледовой переправе в Приморье. Там автобус, доставлявший продукты на остров Русский, провалился под лед. Водитель успел выпрыгнуть из автобуса, поэтому обошлось без жертв.