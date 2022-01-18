Военнослужащие ЗВО совершенствуют навыки вождения танков Т-72 на учениях в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 января. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) принимают участие в масштабных учениях в Ленобласти.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что в маневрах, которые проходят на полигонах Кирилловский и Лужский, участвуют мотострелковые, танковые и разведывательные подразделения. Всего в учениях задействованы более двух тысяч солдат.

«Совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что огневые задачи личный состав выполняет из автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок. Мероприятия боевой подготовки проходят в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что танковые войска ЗВО развернули масштабные командно-штабные учения на полигонах в пяти регионах страны. В тренировочных мероприятиях задействуют свыше 800 военнослужащих, а также более 300 единиц военной техники и вооружения.