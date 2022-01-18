Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 18 января. Российская валюта на старте торгов Московской биржи ослабила свои позиции к доллару, но укрепилась к евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился 3,75 копейки и составил 76,13 рубля. Европейская валюта при этом опустилась на 28,5 копейки и достигла отметки в 86,55 рубля.

Банк России понизил официальный курс евро на 18 января. Курс доллара накануне вырос на 27,36 копейки относительно предыдущего значения и закрепился на уровне 76,04 рубля. Курс евро на вторник потерял 2,85 копейки и достиг 86,86 рубля.

Рубль способен усилиться по отношению к доллару в 2022 году на 3-7%. Таким прогнозом поделился президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.