Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 10:19
10:18
Происшествия
Труп женщины нашли в сгоревшем мусоре возле дома на Муринском проспекте
10:18
Происшествия
Глава района в Дагестане переизбран на новый срок, несмотря на уголовное дело
10:17
Происшествия
Жителя Саранска оштрафовали за видео «ВКонтакте»
10:14
Политика
Нарышкин назвал бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады в Китае
10:11
Политика
Грызлов назвал интеграцию России и Белоруссии главным приоритетом своей работы
10:11
Весь мир
Решение Израиля о выселении арабской семьи обострило напряженность в Восточном Иерусалиме
10:09
Спорт
Месси при выборе лучшего футболиста года проголосовал за Неймара
10:07
Общество
Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири
10:06
Общество
Растерзанную собаками кошку спасли из ледяного плена в Елабуге
10:05
Экономика
Глава компании «Роснефть» Сечин выступил за реформирование энергорынка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ордуханян считает, что Запад не понимает языка дипломатии

Политика
Политолог Ордуханян считает, что Запад не понимает языка дипломатии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. Коллективный Запад не понимает, когда с ним пытаются мирно договориться. Ему знаком лишь силовой метод решения проблем, об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Переговоры между НАТО и Россией не принесли никакого результата. В Альянсе отказались гарантировать нерасширение блока на восток.

«Объединенный Запад, НАТО, Америка — они сейчас показали всему миру, и, как говорится, постулировали это уже, что "мы никогда не будем идти ни на какие компромиссы, ни на какие переговоры, ни на какие уступки. Мо тех пор, пока не будет реальная опасность для нас, для наших интересов. Только в этом формате мы готовы каким-то образом реагировать"», — подчеркнул Ордуханян.

Политолог Ордуханян считает, что Запад не понимает языка дипломатии
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что еще Карибский кризис, несмотря на критику руководства СССР в те годы, показал, что это единственный вариант разговора с Западом. Он подчеркнул, что именно такой язык понимают в НАТО, к сожалению.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты во время объединения ФРГ и ГДР в 1990 году обещали, что не будут распространять силы НАТО на восток. Однако эти гарантии не были оформлены юридически.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ордуханян считает, что Запад не понимает языка дипломатии
нато запад ордуханян
Комментировать