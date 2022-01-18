Политолог Ордуханян считает, что Запад не понимает языка дипломатии

Москва, 18 января. Коллективный Запад не понимает, когда с ним пытаются мирно договориться. Ему знаком лишь силовой метод решения проблем, об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Переговоры между НАТО и Россией не принесли никакого результата. В Альянсе отказались гарантировать нерасширение блока на восток.

«Объединенный Запад, НАТО, Америка — они сейчас показали всему миру, и, как говорится, постулировали это уже, что "мы никогда не будем идти ни на какие компромиссы, ни на какие переговоры, ни на какие уступки. Мо тех пор, пока не будет реальная опасность для нас, для наших интересов. Только в этом формате мы готовы каким-то образом реагировать"», — подчеркнул Ордуханян.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что еще Карибский кризис, несмотря на критику руководства СССР в те годы, показал, что это единственный вариант разговора с Западом. Он подчеркнул, что именно такой язык понимают в НАТО, к сожалению.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты во время объединения ФРГ и ГДР в 1990 году обещали, что не будут распространять силы НАТО на восток. Однако эти гарантии не были оформлены юридически.