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Политолог Ордуханян: Украина является обузой для НАТО

Политика
Политолог Ордуханян: Украина является обузой для НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. Для Североатлантического альянса Украина является лишь обузой, но она нужна для противостояния с Россией. Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что в текущей ситуации официальный Киев является не субъектом, а объектом геополитики. Его международную повестку обсуждают другие страны, без его участия.

«Для НАТО Украина в данном случае — это обуза, но разыгрывается карта против России. Когда я вижу восторженные отклики со стороны некоторых представителей украинского руководства по этому поводу, мне просто даже немного странно. Неужели они не понимают, что это не имеет никакого отношения сейчас к Украине. Это все против нас, а они, как я уже не раз говорил, всего лишь очередное полено в топке русофобии», — отметил Ордуханян.

Политолог Ордуханян: Украина является обузой для НАТО
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что ему жаль, что такое хорошее государство постигла такая участь. Это грустно, что правительство страны выбрало такую постыдную роль.

Ранее израильский политолог Яков Кедми рассказал, что пугающая фраза министра иностранных дел России Сергея Лаврова остудила пыл США и НАТО и буквально усадила их за стол переговоров по безопасности. Глава дипломатического ведомства ясно дал понять, что у Москвы не бесконечное терпение.

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украина нато ордуханян
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