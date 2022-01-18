Политолог Ордуханян: Украина является обузой для НАТО

Москва, 18 января. Для Североатлантического альянса Украина является лишь обузой, но она нужна для противостояния с Россией. Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что в текущей ситуации официальный Киев является не субъектом, а объектом геополитики. Его международную повестку обсуждают другие страны, без его участия.

«Для НАТО Украина в данном случае — это обуза, но разыгрывается карта против России. Когда я вижу восторженные отклики со стороны некоторых представителей украинского руководства по этому поводу, мне просто даже немного странно. Неужели они не понимают, что это не имеет никакого отношения сейчас к Украине. Это все против нас, а они, как я уже не раз говорил, всего лишь очередное полено в топке русофобии», — отметил Ордуханян.

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Он добавил, что ему жаль, что такое хорошее государство постигла такая участь. Это грустно, что правительство страны выбрало такую постыдную роль.

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