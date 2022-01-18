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Политолог Лазарев: окружение Зеленского ведет его по тропе Порошенко

Политика
Политолог Лазарев: окружение Зеленского ведет его по тропе Порошенко
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. Окружение президента Украины Владимира Зеленского направляет его по тому пути, который ранее прошел его предшественник Петр Порошенко. Об этом рассказал общественный деятель Александр Лазарев.

Несмотря на все предвыборные обещания, экс-комик никаким образом не повлиял на политическую повестку в стране. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил ситуацию с главой государства.

«Его окружение ведут его именно той проторенной тропой, по которой прошел Порошенко. То есть, те позиции, которые они заняли сейчас, и которые они воплощают в международной политике, гуманитарной политике, по отношению к реинтеграции Донбасса, что, в общем-то, ничего не происходит. По экономической политике и по сотрудничеству с Международным валютным фондом, с нашими западными партнерами так называемыми. Эти ориентиры, которые не изменились совсем», — отметил Лазарев.

Политолог Лазарев: окружение Зеленского ведет его по тропе Порошенко
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что Зеленского фактически заталкивают в ту же идеологическую нишу, в которой был Порошенко. Если он не поменяет свою позицию, то он уйдет со своего поста и потеряет электорат.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского устроила цирк в аэропорту Киева во время прибытия Петра Порошенко. Этим действиям она подняла его рейтинги.

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украина порошенко зеленский александр лазарев
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