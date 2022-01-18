Пользователи Reddit поразились пролетевшему сквозь микроавтобус российскому каскадеру

Вашингтон, 18 января. Пользователи американского портала Reddit пришли в восторг от трюка российского каскадера, который пролетел сквозь движущийся микроавтобус.

Они оставили восхищенные комментарии к соответствующей публикации. Имеется в виду видео, на котором ростовский каскадер Евгений Чеботарев пролетает через лобовое стекло движущегося микроавтобуса насквозь. Трюк он выполнил на скорости 80 км/ч.

«Обычный день в России», — написал пользователь sammii720.

«Похоже, это происходит каждый день», — выразил свое мнение Albre24.

«В США скучно живется по сравнению с остальным миром», — добавил ThanosWasRight161.

Ранее финские пользователи прокомментировали отношение россиян к роскошным автомобилям.