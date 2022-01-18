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Пользователи Reddit поразились пролетевшему сквозь микроавтобус российскому каскадеру

  /   Обновлено: 18 января 2022 08:46
Общество
Пользователи Reddit поразились пролетевшему сквозь микроавтобус российскому каскадеру
instagram.com  /  prt scr / @chebotarev_evgeny

Вашингтон, 18 января. Пользователи американского портала Reddit пришли в восторг от трюка российского каскадера, который пролетел сквозь движущийся микроавтобус.

Они оставили восхищенные комментарии к соответствующей публикации. Имеется в виду видео, на котором ростовский каскадер Евгений Чеботарев пролетает через лобовое стекло движущегося микроавтобуса насквозь. Трюк он выполнил на скорости 80 км/ч.

«Обычный день в России», — написал пользователь sammii720.

«Похоже, это происходит каждый день», — выразил свое мнение Albre24.

«В США скучно живется по сравнению с остальным миром», — добавил ThanosWasRight161.

Ранее финские пользователи прокомментировали отношение россиян к роскошным автомобилям.

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reddit каскадер евгений чеботарев
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