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Киану Ривз назвал своим любимым фильмом фантастическую ленту «Роллербол»

Шоу-бизнес
Киану Ривз назвал своим любимым фильмом фантастическую ленту «Роллербол»
wikipedia.org  /  Siebbi / CC BY 3.0

Лос-Анджелес, 18 января. Актер Киану Ривз посетил эфир «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». В ходе беседы он поделился, какие фильм, песню и сэндвич любит больше всего.

Подобные задачи актеру задали в ходе блиц-опроса под названием «Colbert Questionert». На вопрос о песне Киану заявил, что его любимой композицией является Love Will Tear Us Apart от Joy Division. Это стало нелегким выбором и заставило актера задуматься, однако в итоге он признался, что именно ее он готов слушать до конца своей жизни.

Любимым фильмом Ривз выбрал фантастическую ленту «Роллербол», снятую в 1975 году. Главную роль в ней исполнил Джеймс Каан. Вопрос о сэндвиче также не вызвал у актера затруднений. По его словам, любимая начинка тоста для него — арахисовое масло и мед.

В эфире передачи Киану Ривз также поделился историей из жизни. Он рассказал, как комик Джордж Карлин грубо пошутил с ним на просьбу дать автограф.

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